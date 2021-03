Niet vergeten: klok vannacht één uur vooruit zetten, want zomertijd gaat in

Eigenlijk is er vorige eeuw al heel wat gemorreld met de tijd. Het begon met de Duitse inval tijdens de Eerste Wereldoorlog. De bezetters dwongen ons land om over te schakelen van de Greenwichtijd naar de Midden-Europese Tijd of de Central European Time (CET), dat wil zeggen een uur erbij. In 1916 kwam daar nog een extra zomeruur bij, het dubbele zomeruur.

Tussen de twee wereldoorlogen gingen we in de winter opnieuw naar de West-Europese Tijd. In de zomer kwam er een uur bij. Tijdens de Tweede Wereldoorlog kwam daar nog eens een uurtje bij en zaten we dus opnieuw met een dubbel zomeruur. In 1946 kwam er weer een switch. We schakelden over naar de Midden-Europese tijd, de Greenwich Tijd + 1 uur. Tot de zomer van 1977 er het dubbele zomeruur bij kwam. Het zomeruur dat vanaf zondag gedurende 31 weken ons bioritme bepaalt. In de nacht van 30 op 31 oktober draaien we de klok opnieuw een uur terug.