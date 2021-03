"Dertigers" , "Ontoerekeningsvatbaar" en "Karrewiet: Het jaar van Dylan" winnen VRT-Diversiteitstrofeeën

Afgelopen jaar behaalde de VRT ruimschoots de diversiteitsdoelstellingen die waren vastgelegd in de vorige beheersovereenkomst met de Vlaamse overheid. Zo is het aandeel vrouwen op televisie met 41,4% nog nooit zo hoog geweest als vorig jaar. Ook het aandeel nieuwe Vlamingen zit in stijgende lijn. Dat blijkt uit de jaarlijkse diversiteitsmonitor, een onderzoek uitgevoerd door Universiteit Antwerpen en de Universiteit van Amsterdam.

In de nieuwe beheersovereenkomst voor de periode 2021-2025 staan er ook weer verschillende doelstellingen rond diversiteit in beeldvorming, toegankelijkheid en personeelsbeleid. Tegen 2025 moet het aandeel vrouwen in beeld naar 48%, het aandeel personen met buitenlandse herkomst naar 9,5% en het aandeel mensen met een beperking naar 2%. Het is meteen de eerste keer dat er in de beheersovereenkomst een streefcijfer staat voor schermzichtbaarheid voor personen met een beperking.