Oorzaak bekend van ongeval met schoolpoort in Bavikhove: "Zwakke beveiliging en te hard op geduwd"

Toen een juf van VBS De Wingerd in Harelbeke donderdag de schoolpoort opende, kwam de poort om onduidelijke redenen los. De oorzaak is ondertussen gevonden. Hanne Demedts van het parket van Kortrijk: "Enerzijds is er de manier waarop de poort werd geopend. We zien op camerabeelden dat er kindjes zijn die op het ogenblik dat de juf de poort heeft geopend, de poort nog wat verder duwen en mogelijk was dat een beetje te hard. Anderzijds is er een gebrek in een technische component van de poort. En de poort was bovendien ook zwak beveiligd."