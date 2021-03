Extra leefgebied voor bedreigde vroedmeesterpad in de Kwadebeekvallei

Ook op andere plaatsen in de Kwadebeekvallei wordt samen met verschillende organisaties, terreineigenaars en vrijwilligers stevig gewerkt aan een beter leefgebied voor de vroedmeesterpad. Zo wordt er bij de herinrichting van de gemeentelijke begraafplaats een tiental poeltjes aangelegd. Dat is belangrijk want de vroedmeesterpad is een bedreigde diersoort die in Vlaanderen zelfs balanceert op de rand van uitsterven. Het is ook een erg merkwaardige soort omdat de mannetjes de broedzorg op zich nemen.

