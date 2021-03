Fietsonderdelen, schoenen en koffie: zo kan ook jij de impact van het geblokkeerde Suezkanaal voelen

Dat koffieverhaal is wel uitzonderlijk, weet Vanelslander, "omdat we via het Suez-kanaal doorgaans weinig voeding naar Europa halen. Het is eerder andersom: Europese voedingsproducten worden langs die weg naar China verscheept." Om maar te zeggen: hamsteren is niet nodig, over lege voedingsrekken moet u zich geen zorgen maken.