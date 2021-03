Slagen voor je theorie-examen zonder kennis en een voorlopig rijbewijs halen zonder ervaring? Het kan, ontdekt "Pano"

De federatie van erkende rijscholen Federdrive is geschokt door de "Pano"-reportage. Jeroen Smeesters van Federdrive : "Dit is schokkend voor mij. Dat is echt een schande. En het erge is: dit is niet nieuw. Wij hebben de overheden daarvoor gewaarschuwd. Dat doen we al tien jaar." Federdrive benadrukt dat de grote meerderheid van de Vlaamse rijscholen zich nooit schuldig maakt aan het schrijven van valse attesten. De fraudeurs zitten bijna allemaal bij kleine rijscholen die de jongste 10 jaar uit Nederland gekomen zijn omdat er bij de noorderburen al jaren een overaanbod van rijscholen is.