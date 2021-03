Geen mondmasker dragen als de poetshulp komt, kan tot schorsing leiden van dienstencheque-gebruiker

De coronacrisis heeft nog andere vervelende gevolgen voor de dienstenchequesector. Die kan veel minder opleidingen organiseren voor de poetshulpen en andere medewerkers, want die opleidingen hebben plaats in groep. Het gaat dan bijvoorbeeld over opleidingen ergonomisch werken, Nederlandse taal of EHBO.

Crevits maakt nu meer middelen vrij zodat de werkgevers grotere ruimtes kunnen huren voor de opleidingssessies, en ook ontsmettingsmiddelen en mondmaskers kunnen kopen.