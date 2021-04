Genk en Sint-Truiden zetten in op vakantie in eigen land

Het vakantiegevoel begint te komen, maar voorlopig zullen we nog altijd dichtbij huis moeten genieten. Genk en Sint-Truiden werken daarom al aan de vakantiebeleving in eigen land. In het Molenvijverpark in Genk zal er deze zomer weer een groot terras komen. Het plan is dat er zo'n 100 mensen tegelijk een terrasje kunnen doen, in hun eigen bubbel en ver genoeg van elkaar. "We weten dat de buitenruimte deze zomer heel belangrijk zal worden", zegt Toon Vandeurzen, schepen van evenementen in Genk. "We hebben heel wat leuke en kleine horecazaken en we willen hen meer ruimte geven. We gaan het terras gratis ter beschikking stellen aan de horecazaken en werken week om week met een beurtsysteem."