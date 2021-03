Kunstliefhebbers smullen in het  S.M.A.K van taarten met Genkse geschiedenis

Tot 30 mei toont het Gentse Museum voor Actuele Kunst, het S.M.A.K. deze 10 taarten en Genkse geschiedenissen. Ze zijn te zien in de solotentoonstelling ‘Hello, are we in the show’ van Denicolai & Provoost. Met als kers op de taart een taartenproeverij met versgebakken taart van Genkse warme bakkers.