Groen niet te spreken over vergunning opvolger Uplace: "Meer verkeer, meer stikstof en meer concurrentie"

"Dit zorgt voor nog meer file in de regio en op de ring rond Brussel. Meer verkeer betekent meer stikstof en de regering kreeg nog net een stikstofarrest", zegt Stijn Bex, Vlaams parlementslid van Groen. Ook de 4.500 parkeerplaatsen zijn een doorn in het oog. "Zoveel parkeerplaatsen zonder goed toegankelijk openbaar vervoer garandeert chaos in het verkeer. Dit project maakt de auto nog meer de baas in de rand rond Brussel. Dat brengt de gezondheid van de inwoners in gevaar", zegt Bex. "Dit project bedreigt heel de herontwikkeling van het gebied."