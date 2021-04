"Hasselt Smaakmaker Spraakmaker" is de slogan van de nieuwe toeristische campagne van de stad

De stad schakelt enkele inspirerende ambassadeurs in om de campagne op gang te trappen. “Onder meer muzikant Stijn Meuris, lady-chef Anne-Sophie Breysem en artieste Chibi Ichigo zetten hun schouders mee onder deze campagne en lenen hun gezicht om promotie te maken,” vertelt Katleen Bosmans van Visit Hasselt.

Ook Lou Ottens, die enkele weken geleden helaas overleden is, heeft een plaats in de campagne. Hij was de uitvinder van de cassette in Philips Hasselt en zijn rol als vernieuwer wordt in de verf gezet in de campagne "Hasselt Smaakmaker, Spraakmaker".