Oplossing voor roofvogels die duiven uit de lucht plukken? "Verf de duif deels felrood, dat leidt de roofvogel af"

Sommige duivenmelkers gebruiken dan fluorescerende verf of een andere felle kleur om het buikje of de rug van de duif in te kleuren. Een duif in zo'n opvallende kleur kan roofvogels afschrikken. Wim Nuël uit Lede is duivenmelker en mandataris bij de Oost-Vlaamse tak van de KBDB, de Koninklijke Belgische DuivenBond. Hij getuigt bij Radio2 Oost-Vlaanderen dat de roofvogels een probleem zijn voor duivenmelkers: "Dure prijsduiven worden uit de lucht geroofd, jonge duiven worden van de stok geplukt."