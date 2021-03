In 1582 werd de aarde getroffen door een krachtige zonnestorm: "Het leek alsof de hemel in brand stond"

Zonnestormen worden veroorzaakt door storingen in de atmosfeer van de zon. Ontploffingen met een hoge energie die bekend staan als zonnevlammen, kunnen gepaard gaan met een enorme toename van de zonnewind die een plasmawolk genoemd wordt. Die zonnedeeltjes bewegen zich enorm snel voort - aan wel meer dan 5 miljoen kilometer per uur - en ze reageren met de magnetosfeer van de aarde - de magnetische velden rond de aarde. Daarbij veroorzaken de deeltjes het noorderlicht en ze kunnen ook elektronische toestellen in de war sturen.



Zonnestormen kunnen ook dodelijke niveaus van straling meevoeren. De magnetosfeer van de aarde beschermt ons daartegen, maar nu de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA en andere landen plannen hebben om de komende tientallen jaren opnieuw naar de maan te reizen, en zelfs verder, is het belangrijker dan ooit om een accuraat model van het zonneweer te hebben om de missies te kunnen plannen.

Die les heeft de NASA geleerd tijdens de Apollo-missies, toen een zonnestorm aan de aarde voorbijtrok in augustus 1972. Die storm zou fataal geweest zijn voor astronauten die op dat ogenblik op de maan zouden geweest zijn. Gelukkig was Apollo 16 in april van dat jaar teruggekeerd naar de aarde en Apollo 17 werd pas in december gelanceerd.

We kunnen ons dus maar beter voorbereiden op zonnestormen, zoals op andere natuurrampen. Sinds het uitvallen van de elektriciteit in Quebec in 1989 hebben de elektriciteitsmaatschappijen maatregelen genomen om hun netwerken beter bestand te maken tegen het zonneweer, maar het is moeilijk om op alles voorbereid te zijn. Maar een ding is wel zeker: als de volgende krachtige zonnestorm komt, zal dat een schitterend schouwspel geven.

De studie over de nieuwe Portugese beschrijvingen van de zonnestorm van 1582 is gepubliceerd als preprint in ArXiv. Dit artikel is gebaseerd op een artikel in Universetoday (CC BY 4.0)