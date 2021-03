"Paul van Ostaijen, die had ik zeker gevolgd op Instagram": jonge kunstenaars aan de slag met "Bezette stad"

Illustratrice Shamisa Debroey interpreteerde “Bezette stad” in een reeks zeefdrukken, waarin ze veel verwijzingen naar sociale media verwerkt. “Het is heel makkelijk om een hele dag te bingewatchen, een hele dag te verdwijnen op HLN, Facebook, Instagram en niet te moeten nadenken over het feit dat we in deze pandemie zitten. De sociale media helpen ons, ze beschermen ons, maar ze zijn ook gevaarlijk. Ook voor Paul van Ostaijen was het heel frustrerend dat mensen naar de "music-hall" gingen, om te drinken en naar opera’s te luisteren midden in de oorlog.”

Mentale gezondheid en sociaal activisme zijn thema's die Debroey na aan het hart liggen. "Als kunstenaar moeten we er de nadruk op leggen dat we voor onszelf moeten zorgen. Daarin is "Bezette stad" ook een kritiek. "Schuilen voor" is niet gelijk aan zorgen voor jezelf. Dat vind ik ook belangrijk in mijn werk. Zorg voor jezelf, zoals Black Lives Matter vecht voor je rechten. Ik geloof niet dat de wereld zo snel verandert als wij hopen, maar ik blijf doorgaan. Ik maak kunst, ik ga in gesprek met mensen. Persoonlijk ben ik heel erg positief ingesteld. In Paul van Ostaijen zie ik een confrater."