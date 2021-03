BELUISTER: Klimaatzaak tegen Belgische overheden afgelopen, uitspraak begin juli

De eis? Dat het klimaatbeleid wordt afgestemd op wetenschappelijke gegevens en de internationale klimaatafspraken. De vzw zegt immers dat de verschillende overheden van ons land zich daar niet voldoende aan houden. Meer concreet vragen de eisers dat de uitstoot van broeikasgassen wordt teruggedrongen. Zo zou ons land tegen 2050 klimaatneutraal moeten zijn.

Begin juli zal de rechter uitspraak doen over de zaak. Ze moet daarvoor ook nog beslissen of er een juridische grond is voor de zaak, en of die dus ontvankelijk is. Pas als dat het geval is, kan ze gaan kijken of de overheden regels hebben overtreden en of ze veroordeeld moeten worden.

Lees hier meer

Beluister hier een stad van zake van onze wetenschapsjournalist, Ann De Bie in "De ochtend" op Radio 1: