Vlaams parlementslid in Brussel: "Kringwinkels zijn essentieel voor wie in armoede leeft, hou ze open zonder afspraak"

Voor Groothedde is het essentieel dat iedereen dezelfde kansen krijgt om te winkelen. "Kringwinkels zijn stuk voor stuk kleine vzw's. Een online meldsysteem is voor hen moeilijk op te zetten op korte termijn. Bovendien werken ze met veel mensen in sociale tewerkstelling. Een digitaal aanmeldsysteem regelen en beheren is te moeilijk, en zal veel Kringwinkels vier weken gesloten houden." Ook mensen met een beperking of ouderen hebben minder digitale toegang. "Als winkelen op afspraak alleen kan na een online aanmelding, laat je grote groepen in de steek", stelt de politica.