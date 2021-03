Man die burgemeester van Brugge aanviel wordt geïnterneerd

De 35-jarige Torhoutenaar wachtte afgelopen zomer burgemeester De fauw op aan zijn kantoor in Sint-Andries en viel hem aan met een mes. De burgemeester liep een snee op aan zijn keel van 14 centimeter. Hij is ondertussen volledig hersteld.

De Torhoutenaar kende de burgemeester al 15 jaar als bewindvoerder. Als advocaat keek De fauw toe op de financiën van de man, die al langer psychische problemen had. Op het moment van de aanval was de dertiger opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis, omdat hij waanideeën had, maar in het weekend mocht hij nu en dan naar huis .