Mechels Speelgoedmuseum opent expo Ridders en Prinsessen: Speelgoedkastelen van 150 jaar geleden tot nu

"Het is een heel breed overzicht van de laatste 150 jaar", zegt curator Bart Stroobants van het Speelgoedmuseum. "We hebben ridders van midden 19e eeuw, mooi met de hand beschilderd en toen nog in metaal gemaakt. We hebben ook kastelen, verkleedkleding, bordspelen, ... noem maar op. Er is ook heel hedendaags speelgoed, zoals bijvoorbeeld de nieuwste set van LEGO die ik vannacht speciaal nog in elkaar heb geknutseld."