Museum voor Schone Kunsten Gent pakt uit met 40 vernieuwde zalen: "Allemaal in teken van eigen collectie"

Met de nieuwe presentatie werpt het museum een vernieuwende blik op 600 jaar kunst. Daarvoor dook het diep in z'n eigen depot om uiteindelijk zo'n 450 werken te selecteren. Het parcours is chronologisch en start met kunstwerken uit de 14e eeuw, maar wordt geregeld onderbroken door themazalen. “We hebben eerst de thema’s gekozen en zijn daarna op zoek gegaan naar geschikte werken om uit te stallen”, vertelt Lieven Van Den Abeele van het MSK. “Naast thema’s zoals ‘armoede en rijkdom’ en ‘de relatie tussen de stad het platteland’ staan we ook stil bij de rol van de vrouw in de kunst. Zo tonen we werken van minder bekende, vrouwelijke kunstenaars die zelden of nooit geëtaleerd zijn. Een zaal waar de vrouw centraal staat dus. Niet alleen als model of muze, maar als schilder of beeldhouwer.”