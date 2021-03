Militaire junta in Myanmar waarschuwt: "Betogers lopen risico om in het hoofd geschoten te worden"

Het militaire regime in Myanmar voert de repressie tegen de bevolking verder op. Al bijna twee maanden wordt er geprotesteerd in het land, nadat het leger begin februari een staatsgreep heeft gepleegd en de democratisch verkozen regeringsleider Aung San Suu Kyi heeft afgezet en gevangengenomen. De winnares van de Nobelprijs voor de Vrede kijkt tegen een proces aan op basis van een reeks dubieuze aanklachten.

Ook voor morgen is opnieuw opgeroepen om overal in het land massaal te gaan betogen. Niet toevallig op "de dag van de strijdkrachten". De militaire leiders zijn echter niet van plan om alles te laten betijen. "Jullie moeten weten dat jullie gevaar lopen om in het hoofd en de rug geschoten te worden", klonk het onomfloerst in een nieuwsuitzending op televisie.

De voorbije weken is dat overigens al meermaals gebeurd. Uit cijfers die een groep activisten bijhoudt, moet blijken dat bij het protest in Myanmar tot nog toe zeker 320 mensen gedood zijn. Zeker een kwart van hen stierf door een kogel in het hoofd, volgens dezelfde groep. De militaire leiders spreken van 164 doden.

Ongeveer 3.000 mensen werden al opgepakt. Dat cijfer kan echter nog hoger liggen, want honderden mensen die wellicht opgepakt zijn, werden als vermist opgegeven. De voorbije week werden wel bijna 1.000 opgepakte betogers weer vrijgelaten.