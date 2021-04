Na commentaar op veld OHL: “Rode Duivels zijn het gewoon om te spelen op een veld als een biljartlaken”

Het veld van zijn eigen Boutersem United ligt er volgens Yves prima bij: “Ik krijg veel felicitaties van de spelers dat het veld pico bello in orde is. Ik ben daar natuurlijk heel veel mee bezig en mag van geluk spreken dat ik zo een brave vrouw heb, want ik zit meer op het voetbal dan in mijn zetel”, lacht Yves.

Maar om dat veld in orde te krijgen zijn natuurlijk veel inspanningen nodig: “In de zomer moet ik toch om de twee dagen het gras maaien. Ik gebruik daarvoor een grasmachine die ze normaal op een golfterrein gebruiken, een kooimaaier. Je mag daarbij het gras niet te lang laten worden, anders kan je het niet meer maaien. Afgelopen zomer was het erg droog, we proberen dan wel wat te sproeien met water, zolang het mag.”