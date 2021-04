Na een Achelse trappist vertrek je op verkenning door de Belgisch-Nederlandse grensstreek

Aan de Achelse Kluis komt een interactief bezoekers- en belevingscentrum en daar zal heel wat verteld worden. De Achelse Kluis heeft immers een belangrijke rol gespeeld in de geschiedenis van de grensregio en is daarnaast centraal gelegen in Natuurgrenspark ‘De Groote Heide’, pal op de Belgisch-Nederlandse grens. De Groote Heide is een natuurgebied van liefst 6.000 hectare dat zich uitstrekt vanaf de groene zuidkant van Eindhoven tot ver over de grens met België in Pelt en Hamont-Achel. Vanuit het bezoekerscentrum kunnen wandelaars en fietsers vertrekken voor een tocht door de natuur of een bezoek aan heel wat interessante plekken en bezienswaardigheden, zowel in beide Limburgen als in het Nederlandse Noord-Brabant.