Naar het strand van Oostende tijdens de paasvakantie? Aanmelden hoeft niet

Vorige zomer moest je je aanmelden voor een plekje op het strand van Oostende. Dat is voor de paasvakantie die voor de deur staat niet het geval. De stad vermoedt dat de drukte wel zal meevallen. Ze proberen de toeristen ook zo veel mogelijk te spreiden. Dat doet Oostende door hen warm te maken voor minder bekende plaatsen. De stad organiseert daarom een zoektocht in Mariakerke, een minder druk deel van Oostende. "Zo laten we toeristen andere plekken in Oostende ontdekken", zegt toerismedirecteur Peter Craeymeersch. "Soms zie je dat Oostendenaren mooie foto's delen van de Kreekroute, Stene of de Oosteroever. Bij veel toeristen is dat onbekend terrein."

Op het strand en op de dijk van Oostende hoef je voorlopig nog geen mondmasker op. Er geldt wél een mondmaskerplicht in het centrum van de stad.