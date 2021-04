Tienen voorziet volgende week noodopvang voor kinderen : "Alleen voor wie het echt nodig heeft" 

"We voorzien het alleen voor mensen die het echt nodig hebben", zegt de burgemeester van Tienen, Katrien Partyka. "Voor ouders die bijvoorbeeld in de zorg werken, bij de politie of in de voedingssector. Maar het kan ook voor kinderen die in moeilijke situaties leven, en het thuis moeilijk hebben. We kijken ook naar de scholen om door te verwijzen. Maar iedereen die het echt nodig heeft, die geen andere oplossing heeft en een attest van de werkgever heeft, kan terecht in de noodopvang van de stad."