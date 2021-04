Terwijl de meesten noodgedwongen inkrimpen, breidt Wichelen aanbod paaskampen uit

Om de kampen te kunnen organiseren, en het aanbod uit te kunnen breiden, moet Wichelen meer mensen inzetten. Maar daar wil de gemeente inspanning voor doen. Want het is nodig dat de kinderen kunnen opgevangen worden, vindt burgemeester Taylor: "We zijn ervan overtuigd dat als we dat als gemeente niet doen, als we de opvang zouden annuleren, dat de kinderen bij grootouders terechtkomen. Of dat groepen kinderen zich thuis gaan concentreren. Dat willen we vermijden."