Ontploffing in Borgerhout, parket onderzoekt of het een granaat was

Na de ontploffing in de Sterlingerstraat sloot de politie de straat af en werd een perimeter ingesteld. DOVO kwam ter plaatse, net als speurders van het gerechtelijk labo. Het is nog niet duidelijk wat er zich precies heeft afgespeeld, het parket onderzoekt of het ging om een granaat. Er was schade aan een geparkeerde auto en op een garagepoort was een tekst aangebracht: een naam met daarbij het woord "informant". Of dit incident kan worden gelinkt aan het drugsmilieu, wordt verder onderzocht.