Ook alle stedelijke kleuterscholen in Antwerpen sluiten volgende week de deuren

Volgende week gaan alle kleuterscholen dicht van het katholiek en het gemeenschapsonderwijs. Het is nog niet duidelijk of ook steden en gemeenten hun scholen zullen sluiten of niet. In Antwerpen is er al wel een beslissing gevallen, daar gaan alle 73 stedelijke kleuterscholen dicht.

Voor de kinderen die volgende week niet kunnen thuisblijven, wordt er opvang georganiseerd. "Er zal in elke school opvang zijn", zegt onderwijsschepen Jinnih Beels (Vooruit). "We vragen de ouders wel om in de mate van het mogelijke zelf opvang te voorzien. We geven voorrang aan de meest kwetsbare kinderen en aan kinderen van ouders die allebei moeten werken of alleenstaand zijn."