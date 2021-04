Ook kleuters niet meer naar school zegt het onderwijs, in Sleidinge was dat al beslist want er circuleert corona

De basischool van Sleidinge kreeg het onderwijs niet meer georganiseerd volgens de coronaregels. Er was een te grote uitbraak van het virus. "Vorige week zaten 6 klassen in afzondering, deze week 2", legt directrice Christine De Baets uit. "Er moesten 5 leerkrachten die in die klassen hadden gestaan in quarantaine en zo konden we de klasbubbels niet meer uit elkaar houden. De klassen kregen thuisonderwijs."

Dat nu ook de kleuterschool dicht gaat heeft met de uitbraak in het lager te maken. "Net in de 2 klassen die deze week in quarantaine moesten, zitten verschillende kinderen van kleuterjuffen", vertelt de directie. Die kleuterjuffen komen in de problemen, want ze moeten de opvang van hun eigen kinderen thuis organiseren. "Die kinderen kunnen immers nergens naartoe, ze kunnen niet naar de grootouders, niet naar een opvang. Omdat die kleuterjuffen afwezig zijn, kunnen we dus ook geen kleuteronderwijs organiseren."