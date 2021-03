Ook pruikenmaakster moet sluiten: "Enige voordeel? Dat de staarten weer wat langer worden om later pruiken van te maken"

Marie Lavrysen van De Pruikenmaker uit Geel maakt pruiken op maat voor mensen die hun haar verliezen door een ziekte, zoals kanker of alopecia. Dat schrijft Gazet Van Antwerpen. De pruiken worden gemaakt van echt haar, dat Lavrysen meestal ontvangt via de kappers. Die donaties vallen nu even stil. De laatste maanden was het voor haar wel heel druk, vertelde ze op Radio 2 Antwerpen. "Heel veel mensen hebben na al die lockdowns eindelijk hun haar laten knippen dus ik had een stormloop aan staarten, dat was super leuk. Jammer dat het nu even stopt. Het enige voordeel? Als de staarten zullen terugkomen, zullen ze nog net iets langer zijn."