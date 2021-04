Ook West-Vlaamse kleuterscholen reageren op chaos: "Dit is echt frustrerend"

Ook in de basisschool De Ranke in Vichte, bij Anzegem, weten ze nog niet wat ze gaan doen. "We kunnen de school openhouden, maar moeten ons ook afvragen of dit wel verantwoord is. Dit is nooit gezien."

Een extra week vakantie wordt het voor de leerkrachten alvast niet, zegt Heidi Vannieuwenhuyze. "We hebben nog heel wat pedagogische taken ook, daar gaan we volgende week aan werken."

De scholen van het gemeentelijk en provinciaal onderwijs krijgen wél de raad om open te blijven. Ook het vrij en gemeenschapsonderwijs voorzien in opvang voor kinderen die nergens terecht kunnen.