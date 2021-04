Plannen zandwinning Oudsbergen opgeborgen: "Grondwaterpeil zou daardoor te sterk dalen"

De plannen om zand te ontginnen op de Donderslagheide in Oudsbergen worden opgeborgen. Dat heeft Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) beslist. Door de ontginning zou het grondwaterpeil in de ruime omgeving nog verder dalen. Dat moet vermeden worden, want het is een van de belangrijkste infiltratiegebieden van Vlaanderen.