Nieuw Frans onderzoek: "Frankrijk voor groot deel mee verantwoordelijk voor Rwandese genocide"

De conclusie van het rapport is dat onze zuiderburen voor een groot deel mee verantwoordelijk waren voor de genocide. Frankrijk was niet direct betrokken bij de genocide, en dus niet medeplichtig, "maar deed verder zowat alles fout wat het fout kon doen", legt correspondent Frank Renout uit. Frankrijk had oogkleppen op, concluderen de historici in een rapport van 1.200 bladzijden. De Fransen steunden jarenlang een regime in Rwanda dat corrupt, gewelddadig en racistisch was. Het gaat dan om het regime van de Hutupresident Juvénal Habyarimana, die om het leven kwam toen zijn vliegtuig werd neergeschoten in april 1994. Zijn dood leidde tot een explosie van geweld en de genocide.



Franse militairen trainden in die tijd ook het Rwandese leger. Frankrijk en de toenmalige president François Mitterand bleven daarbij blind voor de voorbereidingen die werden getroffen voor de genocide, stellen de onderzoekers. En toen het moorden begon, reageerde de Franse regering veel te laat. Nochtans waren er toen Franse militairen of ambtenaren die waarschuwden of kritisch waren, maar die werden allemaal opzijgeschoven of genegeerd, staat in het rapport te lezen.