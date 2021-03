Scholen dicht of niet? Een kroniek van politiek gehakketak, stoere taal en verwarrende communicatie

Na een weekend van overleg stellen de drie ministers van Onderwijs gezamenlijk maatregelen op tafel "om de periode tot de paasvakantie te overbruggen". Met andere woorden: er komt geen zogenoemde afkoelingsweek.

In regio's met een hoge besmettingsgraad stellen ze voor om bij een besmetting minstens de hele klas in quarantaine te plaatsen. Weyts noemt dat een fijnmazige aanpak. Daarnaast wordt een reeks kleinere maatregelen voorgesteld, waarvan de sluiting van de schoolrefters de meest opvallende is.

Ben Weyts (N-VA), zijn Franstalige collega Caroline Désir (PS) en zijn Duitstalige collega Lydia Klinkenberg (ProDG) zitten hier nog op één lijn. Toch valt de bitsige toon van Weyts op. "Als de federale overheid het niet georganiseerd krijgt om leerkrachten prioritair te vaccineren, doen we het zelf wel met onze CLB's in Vlaanderen", laat hij weten. "We vragen geen neerbuigendheid, wij vragen geen lessen, wij vragen geen blablabla, maar boemboemboem en vaccins."

