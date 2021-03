13 skeletten opgegraven in Brugge: "We vermoeden dat we er nog honderden zullen vinden"

De archeologen hadden het wel verwacht op die plaats, want het was een deel van het Onze-Lieve-Vrouwekerkhof. Frederik Roelens: "De lichamen zijn van gewone Bruggelingen. Zij werden begraven in een houten kist. Door uitgebreid onderzoek van de botten willen we van alles te weten komen over die mensen. Hun geslacht, leeftijd, voedingspatronen, welke mogelijke aandoeningen ze eventueel hadden en de herkomst van die mensen."

Na het onderzoek worden de skeletten opnieuw begraven in gewijde grond van het stedelijk kerkhof in Brugge.