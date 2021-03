Oude stadhuis Roeselare wordt volledig leeggehaald: "Verenigingen en jeugdbewegingen mogen materiaal komen halen"

De ambtenaren zijn verhuisd, het enorme gebouwenblok met een grondoppervlakte van zo’n 2700 m² staat leeg. Opvallend, in april start een "zachte sloop" waarin ook verenigingen en jeugdbewegingen de kans krijgen om zaken te recupereren. "Een meubelstuk of radiator kan een tweede leven leiden in plaats van op de schroothoop te eindigen", zegt schepen van Stadsontwikkeling Nathalie Muylle (CD&V). "Alle losse elementen worden weggenomen en gerecycleerd waar mogelijk. Verenigingen van de stad Roeselare krijgen de mogelijkheid om bepaalde zaken mee te nemen: kasten, technische toestellen, verlichting, meubels. Ik denk bijvoorbeeld aan LED-verlichting die we gaan gebruiken in een van onze scholen. Zo kan de LED-verlichting van het stadhuis in de klasjes van de stedelijke basisschool belanden. We hebben de laatste jaren tot op het laatste geïnvesteerd in technische installaties. Een deel van die zaken laten we niet verloren gaan."