Stadsbestuur Nieuwpoort keurt vergunning voor gebouw van 19 verdiepingen af: "Ze mogen blijven proberen, wij gaan nooit zoiets groot toelaten"

Een projectontwikkelaar was van plan om op het Sint-Bernardusplein in Nieuwpoort een gebouw van 64 meter hoog te bouwen. Herman Lenaers, een buurtbewoner, startte een petitie. "Dit pleintje is nog het enige stukje groen dat we hebben in Nieuwpoort-Bad. Het is schandalig. In Nieuwpoort zijn er al meer dan genoeg appartementen."

De man krijgt de steun van het stadsbestuur, dat de vergunning afkeurt. Herman Lenaers: "Voorlopig zijn we gerust. Natuurlijk weten we niet hoe de bouwpromotor zal reageren. Die heeft nog enkele mogelijkheden. We moeten zien wat er gebeurt. Het heeft allemaal wat tijd nodig. Voorlopig zijn we eventjes gerust."