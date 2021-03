BEKIJK: Tientallen doden en gewonden bij treinramp in Egypte

Bij een zware treinramp in Egypte zijn zeker 32 doden gevallen en meer dan 60 gewonden. In de buurt van de stad Sohag, in het zuiden van Egypte, botsten twee treinen op elkaar. Verschillende wagons ontspoorden en kantelden om. De Egyptische spoorwegen zeggen dat onbekenden aan de noodrem hebben getrokken van de eerste trein en dat de tweede trein er langs achter op is ingereden. De spoorwegen in Egypte hebben een slechte reputatie: ze zijn niet goed onderhouden en er gebeuren veel ongelukken.