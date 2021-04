Vier jaar celstraf voor leider van christelijke motorclub die twee vrouwen verkrachtte

Nog voor de oprichting van zijn kerkgemeenschap in 2007 liep het een eerste keer mis met de man. Hij leerde een jonge vrouw kennen met wie hij naar allerlei christelijke evenementen in België en Nederland ging. De man was er ook in geslaagd om de vrouw en haar zus te overtuigen bij hem thuis op bezoek te komen. Ze belandden samen in bed en achteraf beseften de dames dat er daar iets gebeurd is wat niet kon: ze werden in hun naïviteit over het hele lichaam betast en ook misbruikt.