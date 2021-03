Nederland winkelt al bijna maand op afspraak: "Voor ondernemers is deze situatie als ademen door een rietje"

Nicole Schins van "Nicole Exclusieve Damesmode" in Maastricht had liever een volledige lockdown gehad. Dat vertelde ze in "De ochtend" op Radio 1. "Deze week hebben twee klanten een afspraak gemaakt. Dat is voor ons gewoon niet haalbaar. De extra klanten die je normaliter hebt, voelen zich op het moment dat ze een afspraak maken een beetje bezwaard. Stel dat ze bijvoorbeeld niks kunnen vinden. Die groep maakt dus geen afspraak. Ze lopen wel langs de etalage, maar je mag ze niet binnenlaten. Anders riskeer je een boete van 4.000 euro."

"Je hebt zeker mensen die langskomen zonder afspraak en vragen of ze toch niet snel binnen mogen", zegt winkelbediende Naomi Souren in Maastricht. "En dan verzoeken we hen heel vriendelijk om een afspraak te maken. Dat is heel moeilijk, maar de meeste mensen weten het ondertussen wel."