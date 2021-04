Winkelen op afspraak verandert weinig in praktijk: "Alles blijft hetzelfde, je mag zelfs met 1 iemand extra binnen"

"Een maximaal aantal klanten per winkel was er al en de klanten zijn het al gewoon om hun handen te ontsmetten en een mondmasker te dragen. Er verandert dus niet veel", zegt Nico Volckeryck van het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen in Antwerpen. "Het enige dat verandert, is dat je met 2 personen van eenzelfde bubbel de winkel mag binnenkomen. Dat is dus 1 persoon extra."