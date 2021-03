Binnenkort kan je zelftest kopen bij de apotheek: hoe werkt het? En wat als ik positief of negatief test? 

Maar waarom zou je dan überhaupt zo'n test doen? "Het is een én-én-verhaal. Je bouwt hiermee toch een extra stukje veiligheid in", zegt Goossens. Stel: je wil afspreken met vrienden of je wil je bomma - die je knuffelcontact is - gaan bezoeken. Voortaan kan je jezelf voordien even snel testen. Als die test positief is, dan blijf je thuis. Dat resultaat had je anders niet geweten, omdat je misschien (nog) geen symptomen hebt.