Roepen, zingen, juichen: voor het eerst in maanden mochten 5.000 supporters in Amsterdam dat samen ongestoord doen 

Niet alleen voetbalfans hebben met spanning uitgekeken naar Nederland-Letland, de WK-kwalificatiewedstijd die vanavond is gespeeld in Amsterdam. De match was daarnaast ook interessant omdat het de eerste in maanden was waar 5.000 supporters tegelijk aanwezig mochten zijn. Onverantwoord in coronatijden? Toch niet, want de wedstrijd diende ook als experiment om te onderzoeken hoe grote evenementen coronaveilig kunnen worden georganiseerd.