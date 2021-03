Het kan van pas komen, nu kinderen en jongeren een extra lange paasvakantie hebben. In Sint-Pieters-Leeuw, in Vlaams-Brabant, is een kindvriendelijke mountainbikeroute ingereden. In totaal krijgen 105 mountainbikelussen in Vlaanderen vanaf vandaag dat label. Het moet het voor gezinnen makkelijker maken om een goed parcours te vinden.