Britse regering wil vanaf september derde coronaprik toedienen tegen nieuwe varianten

In ons land zijn er momenteel nog geen concrete plannen voor een derde coronaprik. "We kunnen daar nu zeker nog niet op vooruitlopen", zegt vaccinoloog en lid van de taskforce vaccinatie Pierre Van Damme. "Eerst moeten er nog studies worden opgezet die de veiligheid en werkzaamheid moeten aantonen. Die zullen ook moeten worden goedgekeurd voor deze vaccins kunnen worden gebruikt als extra of derde dosis in Europa."

"Die derde dosis is één mogelijke strategie om varianten te bestrijden, maar het blijft een hypothese", zegt ook professor Jean-Michel Dogné van de universiteit van Namen. "We weten nog niet eens of, in welke mate en hoe lang zo'n derde dosis bescherming biedt."