H&M onvindbaar op het Chinese internet: China straft westerse kledingmerken die kant van de Oeigoeren kiezen

Waarom de antiwesterse campagne net nu in een stroomversnelling terechtkomt is niet helemaal duidelijk. De kritische rapporten en de reactie van de Westerse bedrijven dateren al van vorig jaar. Mogelijk is het een vergelding van de Chinese overheid voor recent uitgevaardigde sancties.

Zo kondigde de EU vorige week een reisverbod af tegen 4 Chinese ambtenaren en bevroor ze hun financiële tegoeden. Volgens Europa zitten in China 1 tot 2 miljoen Oeigoeren vast in zogenoemde heropvoedingskampen. Het zijn de eerste Europese sancties tegen China sinds het bloedbad op het Tiananmenplein in Peking in 1989.