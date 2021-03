Suezkanaal Autoriteit waagt zich niet aan voorspellingen over vlottrekken containerreus

In Egypte zijn baggeraars nog altijd volop aan het werk om beweging te proberen te krijgen in de Ever Given, het gestrande containerschip dat sinds dinsdagochtend het Suezkanaal verspert. Het roer en het achterschip zijn vrijgemaakt, maar aan voorspellingen over wanneer het schip wordt vlotgetrokken, waagt de voorzitter van de Suezkanaal Autoriteit zich niet.