De leermeesters van Roger Raveel, volgens Roger Raveel zelf

Vandaag opent in het Roger Raveel Museum in Machelen-aan-de-Leie de tentoonstelling "Zien, Denken, Schilderen", met werk van Raveel zelf en van kunstenaars waar hij een sterke band mee had. Een week na de opening van de grote overzichtstentoonstelling in Bozar in Brussel krijg je in Machelen-aan-de-Leie een kijk op hoe Raveel zijn eigen werk situeerde in de kunstgeschiedenis.