Freddy Mortier bljjft voorzitter van deMens.nu: "Meer openheid én ook jongeren aantrekken"

Freddy Mortier blijft aan het hoofd van demens.nu, de Vlaamse koepel van de vrijzinnige verenigingen. En hij heeft een plan: "Vrijzinnigheid heeft de naam te bestaan uit redelijk gesloten organisaties. Dat wil ik doorbreken. Ik wil een open vrijzinnigheid, die zich niet opsluit in haar verenigingen. We moeten onze ideeën over de persoonlijke vrijheden van onze mensen naar buiten brengen."

"We zijn altijd voortrekker geweest als het ging over abortus, gelijke kansen, homoseksualiteit, tolerantie, echtscheidingen en dat moeten we blijven doen. We moeten ervoor zorgen dat niet-gelovigen aan de bak moeten komen. We zijn tegen godsdiensten, maar we willen als het kan met hen samenwerken, omdat we in ons basisdenken vaak gelijk zijn. Polariseren heeft geen zin."