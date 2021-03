In gesprek met minister van Justitie Vincent Van Quickenborne: "Snel rekeningen blokkeren in strijd tegen phishing"

Wekelijks gaat VRT-journalist Michaël Van Droogenbroeck in gesprek met een politicus die in de schijnwerpers staat of een cruciale rol speelt in de politiek. Een gesprek over politiek, maar tegelijk ook “weg van de Wetstraat”, met aandacht voor persoonlijke verhalen. Vandaag: minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD). Hij heeft het over de "paaspauze" om de stijgende coronacijfers tegen te gaan, de "Pano"-reportage over phishing (online oplichting), en de nood aan meer transparantie bij Justitie.