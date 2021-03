Negenjarig Mexicaans kind komt om bij poging om Amerika te bereiken

De Amerikaanse douanediensten troffen drie mensen buiten bewustzijn aan op een eiland in het midden van de rivier. Een vrouw uit Guatemala en haar driejarig kind met de Mexicaanse nationaliteit, en een Mexicaans kind van negen jaar. De vrouw en het driejarig kind konden gereanimeerd worden, voor het negenjarig kind mocht geen hulp meer baten.



Het drama komt er op een moment dat de Verenigde Staten kampen met een forse toename van migranten die het land willen binnenraken. Meer dan 100.000 migranten werden in februari opgepakt aan de zuidelijke grens, onder wie bijna 10.000 alleenreizende kinderen.

Twee Amerikaanse parlementaire delegaties waren vrijdag nog naar de grens met Mexico getrokken om er de omstandigheden te gaan bekijken van de opvangstructuren voor jonge migranten, die in recordaantallen in de VS aankomen.